المنتخب اليمني يعسكر بالدوحة استعدادا لتصفيات كأس آسيا 2023 من قبل beIN SPORTS June 2, 2022 20:22 2:23 دقيقة تحضيرًا لخوض التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 نظّم المنتخب اليمني معسكرا إعداديا في قطر تحت إشراف جهاز فني جديد يقوده المدرب الجزائري عادل عمروش. تقارير إخبارية الدوحة المنتخب اليمني -آخر الفيديوهات 4:48 دقيقة بداية موفّقة للمنتخب التونسي في تصفيات "كان 2023" 0:29 دقيقة سانت إيتيان يعلن رحيل مدربه باسكال دوبرا 0:24 دقيقة إيبار يكسب الأسبقية أمام جيرونا 0:31 دقيقة البرتغالي جيزوش مدربًا جديدًا لفنربهتشه 2:23 دقيقة المنتخب اليمني يعسكر في الدوحة 0:36 دقيقة ساري يمدّد عقده مع لاتسيو حتى 2025 4:50 دقيقة الأميركية غوف تصعد إلى نهائي بطولة رولان غاروس 5:54 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب كولهوف وشيباهارا 1:38 دقيقة عبد الأمير: "نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميّزة" 1:06 دقيقة ماذا قال تاعرابت وفجر بعد مواجهة الولايات المتحدة؟