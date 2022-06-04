أقيمت المباراة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة واستضافها ملعب شيخا بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

واستهل المنتخب الموريتاني المواجهة بقوة وسجل هدفين خاطفين في النصف ساعة الأولى عن طريق مهاجمه وأحد أبرز لاعبيه أبوبكر كامارا لاعب آريس سالونيكا اليوناني في الدقيقتين 27 من ركلة جزاء والدقيقة 30، فانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب السوداني تضييق الفارق وبالفعل نجح في تسجيل هدفه الأول إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

واستغل المنتخب الموريتاني تراجع لاعبي السودان وواصل ضغطه على المرمى حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق عبد الله محمود في الدقيقة 77.

وضمن المجموعة ذاتها فاز المنتخب الغابوني خارج ملعبه على مستضيفه منتخب جمهورية الكونغو بهدف نظيف سجله وارين شافي في الدقيقة 23.