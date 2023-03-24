تأهل منتخب المغرب إلى "كان 2023" مستغلا تعادل مطارديه المباشرين جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وفرطت جنوب إفريقيا في فوز في المتناول عندما تقدمت على ضيفتها ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما لايل فوستر (11 من ركلة جزاء و22)، قبل أن يرد الضيوف بثنائية في الشوط الثاني عبر تونيا تايسديل (68) ومحمّد سانغاريه (90+1).

وضمن المغرب بطاقة العبور إلى النهائيات لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

ويتصدّر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب.

وبات من المستحيل أن يجمع كلا المنتخبين الجنوب إفريقي والليبيري ست نقاط معا كونهما يلعبان وجهًا لوجه في الجولة الرابعة ويواجه كل منهما المغرب في الجولتين الأخيرتين وأقصى ما يمكن أن يبلغه أحدهما سبع نقاط في حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له، فيما سيصل كل منهما إلى 5 نقاط في حال تعادلهما الثلاثاء وفوزهما على المغرب في الجولتين الخامسة والسادسة.

خسارة مفاجئة لنيجيريا

وفجرت غينيا بيساو مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على مضيفتها نيجيريا بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتدين غينيا بيساو بفوزها إلى ماما بالديه الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 29.

وعجز خط الهجوم المدجج بالنجوم لنيجيريا خصوصًا هداف نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين ومهاجم ليستر سيتي الإنكليزي كيليتشي إيهيناتشو عن فك التكتل الدفاعي لغينيا بيساو، فمنيت "النسور الممتازة" بالخسارة الأولى بعد فوزين متتاليين وتجمد رصيدها عند ست نقاط وتراجعت إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غينيا بيساو التي انتزعت الصدارة.

واستعادت كوت ديفوار صدارة المجموعة الثامنة من زامبيا بفوزها على ضيفتها جزر القمر (3-1) بثلاثة أهداف لكريستيان كوامي (29) وسيباستيان هالر (61) وجان فيليب كراسو (89) مقابل هدف لإبراهيم يوسف جودا (90+3).

ورفعت كوت ديفوار المتأهلة تلقائيًا كونها البلد المضيف للعرس القاري، رصيدها إلى 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام زامبيا التي تغلبت على ليسوتو بالنتيجة ذاتها الخميس، فيما تجمد رصيد جزر القمر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتعادل منتخب الرأس الأخضر مع إسواتيني سلبًا ضمن منافسات المجموعة الثانية.