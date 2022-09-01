المنتخب المصري: فيتوريا يعلن عن لائحة بـ24 لاعباً من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 11:12 1:48 دقيقة أعلن مدربُ المنتخب المصري روي فيتوريا عن القائمة الأولى بعدَ توليه المسؤولية حيث ضم 24 لاعباً محلياً منهم بعضُ الوجوه الجديدة على غرار أحمد عادل وناصر منسي لاعبِ البنك الأهلي. تقارير إخبارية المنتخب المصري روي فيتوريا -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 1:48 دقيقة المنتخب المصري: فيتوريا يعلن عن لائحة بـ24 لاعباً 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي 3:11 دقيقة فوز مثير لليفربول على نيوكاسل 3:45 دقيقة نيمار يعادل رقم باوليتا 5:44 دقيقة سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة تولوز 6:28 دقيقة أرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من أستون فيلا 6:00 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على نوتينغهام فورست 3:17 دقيقة شهادة مرموقة لاستاد "974" 1:40 دقيقة الدحيل يُنهي سلسلة الانتصارات المتتالية للعربي