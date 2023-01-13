فرسان المتوسط بقيادة الفرنسي كورونتان مارتينس يطمحون إلى تحقيق بداية جيدة، رغم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور.

ويسعى المنتخب الليبي إلى التتويج باللقب للمرة الثانية وتكرار الإنجاز الذي تحقق عام ألفين وأربعة عشر بجنوب إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا توجد في المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية، إلى جانب كل من الجزائر، إثيوبيا وموزمبيق.

مواجهة الجزائر وليبيا موعدك معها سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 4.

