المباراة عرفت في بدايتها طرداً في صفوف المنتخب الجزائري بعد إخراج ألكسيس غندوز بالبطاقة الحمراء.



حكم اللقاء أشهر بطاقة أخرى وهذه المرة في وجه لاعب المنتخب الإيفواري كواسي أتوهولا.



كان ذلك قبل أن يتحصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء في الأنفاس الاخيرة ترجمها أيمن محيوس بنجاح، مانحاً بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل ومؤكداً ذاته كأفضل لاعب في المواجهة.

