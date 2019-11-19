عاد المنتخب التونسي بفوز ثمين 1-0 من أرض مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر لاعب سانت إيتيان الفرنسي وهبي الخزري في الدقيقة 74.

وهو الفوز الثاني توالياً لنسور قرطاج بعد الأول أمام المنتخب الليبي 4-1.

في المجموعة ذاتها، قلب المنتخب الليبي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه منتخب تنزانيا في المواجهة التي أقيمت في مدينة المنستير بالساحل التونسي.

بكّر مبوانا سامانا بالتسجيل لمنتخب تنزانيا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لكن المنتخب الليبي انتفض عبر ثنائية سند مسعود في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وأنيس سلتو في الدقيقة 81.

بنهاية الجولة الثانية، عزّز المنتخب التونسي موقعه في الصدارة بـ 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن تنزانيا وليبيا فيما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة بلا نقاط.