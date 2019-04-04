حافظ المنتخب البلجيكي على صدارته لتصنيف الفيفا لأفضل منتخبات العالم الصادر الخميس متقدما على بطلة العالم فرنسا، فيما شددت إنكلترا الخناق على البرازيل في المركز الثالث بصعودها مرتبة مستفيدة من تراجع كرواتيا الى المركز الخامس ، فيما قفزت الأورغواي الى المركز السادس مستغلة تراجع البرتغال الى المركز السابع.

وبالنسبة لتصنيف المنتخباتِ العربية حافظت تونس على مركزها الثامن والعشرين عالميا والأول عربيا متقدمة على المغرب الذي احتل المركز الخامس الأربعين ، فيما بقيت قطر ثالثة عربيا في المركز الخامس والخمسين عالميا.