وفرض المنتخب الإيراني أفضليته على اللقاء لينهي الشوط الأول بأربعة أهداف نظيفة.

وتواصل الضغط الإيراني في الشوط الثاني ليشهد تسجيل حامل اللقب أربعة أهداف أخرى منحته بطاقة التأهل للمربع الذهبي في مباراة عرفت تباينا واضحا في موازين القوى.

