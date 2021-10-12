وسجّل لأصحاب الأرض كل من كالوم روبنسون (4) و(13 من ركلة جزاء) و(54) وشاين دافي (59).

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعدّ هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

تفاصيل اللقاء

نهاية المباراة: أيرلندا (4-0) قطر

رغم الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين لم تتغيّر النتيجة !

رغم تغييرات الإسباني فيليكس سانشيث لم يتمكن المنتخب القطري من تذليل الفارق.

أخطاء دفاعية فادحة كلّفت العنابي نتيجة ثقيلة.

الدقيقة 59: شاين دافي يبصم على رابع أهداف المنتخب المستضيف (4-0).

الدقيقة 54: روبنسون يظهر من جديد ويسجّل ثالث أهدافه في اللقاء. ثلاثية مهاجم أيرلندا ترفع النتيجة إلى (3-0).

بداية الشوط الثاني: أيرلندا (2-0) قطر

نهاية الشوط الأول: أيرلندا (2-0) قطر

تراجع أداء أيرلندا كثيراً بينما تحسّن مردود لاعبي قطر دون تجسيم.

المنتخب القطري يحاول إحكام سيطرته على وسط الميدان.

الاندفاع البدني سيد الموقف !

بداية غير موفّقة للأدعم الذي استقبلت شباكه هدفين مبكّرين.

الدقيقة 13: روبنسون يضاعف النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (2-0).

الدقيقة 4: كالوم روبنسون يفتتح التسجيل لمنتخب أيرلندا (1-0). الهدف جاء من تسديدة قوية من محترف وست بروميتش ألبيون الإنكليزي تحوّل مسارها بعد اصطدامها بمدافع العنابي بسام الراوي.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

بداية المباراة

ملعب "أفيفا" في دبلن مسرحاً لمباراة أيرلندا وقطر.

تشكيلة المنتخب القطري

تشكيلة المنتخب الأيرلندي