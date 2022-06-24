أنهى أسود الأطلس صمود الليبيين قبيل نهاية الشوط الأول بهدف التقدم، وأضاف المغرب هدفين آخرين خلال النصف الثاني ليحسم في أمر البطاقة الأولى ويواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبه.

ويواجه منتخب المغرب في الدور قبل النهائي نظيره المصري والذي تأهل بفوز صعب على حساب موريتانيا بثلاثة أهداف لاثنين.

ورغم تقدم منتخب الفراعنة بهدفين بنهاية الشوط الأول إلا أن منتخب المرابطون نجح في معادلة الكفة، قبل أن يخطف المصريون هدف الانتصار ويمضوا لملاقاة المغرب في مشهد مكرر من نهائي النسخة الماضية.

كما تأهل منتخب العراق إلى نصف النهائي بفوزه المثير على مستضيف البطولة المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد.

تمكن منتخب أسود الرافدين من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، واستطاع الأخضر السعودي أن يدون هدفين متتاليين خلال الشوط الثاني ليرسل المباراة إلى شوطين إضافيين نجح فيهما العراق في إحراز هدف ثالث كان كافيا ليمنحه ثالث بطاقات الدور قبل النهائي.