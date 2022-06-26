فرض أسود الأطلس سيطرة مطلقة على مجريات المباراة حيث أنهوا الشوط الأول متقدمين بأربعة أهداف لواحد بفضل تألق القائد سفيان المسرار، وواصل المغرب تحكمه في إطار اللقاء ليظفر في نهايته بالتذكرة الأولى صوب المشهد الختامي.

