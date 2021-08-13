المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS August 13, 2021 19:50 1:13 دقيقة أكّد المغربيّ مهدي بن عطية، لاعبُ فريق فاتح كـارا غـومـروك، أنّه سَعيد باللّعب في تركيا مُشيداً بالأجواء الحَماسيّة في الدوريّ وذلك في حوار حصري مع beIN SPORTS. مقابلات مهدي بن عطية -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة تسيتسيباس أول المتأهلين إلى نصف نهائي 0:46 دقيقة أنشيلوتي: "هدف الفريق هو التتويج بلقب الليغا" 3:08 دقيقة استقبال شعبي ورسمي لفريال أشرف وأحمد الجندي 1:13 دقيقة المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:46 دقيقة الفيفا يحتفي بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان 2:24 دقيقة ميسي يواصل الاستعداد للعودة إلى الملاعب 1:11 دقيقة بينيتيز متحمس لعودة الجماهير 1:32 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة موسم الـ"بريميرليغ" 0:51 دقيقة بوتشيتينو يشيد بميسي ويشدد على أهمية المجموعة 0:47 دقيقة كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات المونديال