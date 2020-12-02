المغربي أبرهون يفارق الحياة من قبل beIN SPORTS December 2, 2020 19:23 0:47 دقيقة تـُوفيّ الدوليّ المغربيّ السّابق محمّد أبـَرهـُون بعدَ صراعٍ طويل مع المرض. تقارير إخبارية المنتخب المغربي -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة المغربي أبرهون يفارق الحياة 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي 2:43 دقيقة فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر 0:52 دقيقة دافيد لويز سيغيب عن مواجهة رابيد فيينا 2:41 دقيقة يونايتد يبحث عن ضمان بطاقة العبور لثمن النهائي 1:17 دقيقة زيدان لن يستقيل من منصبه 0:30 دقيقة فيورنتينا يعلن إصابة برانديلي بفيروس كورونا 0:25 دقيقة سيرجي روبيرتو مصاب بفيروس كوفيد-19