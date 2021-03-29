المعز علي: أتطلع للتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز من قبل beIN SPORTS March 29, 2021 21:32 0:37 دقيقة قال لاعب المنتخب القطري المعز علي إنه سيسعى لتسجيل الأهداف من أجل مساعدة فريقه على تحقيق الفوز أمام إيرلندا الثلاثاء. تقارير إخبارية منتخب قطر المعز علي -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة المنتخب الجزائري يختتم التصفيات بفوز عريض 0:36 دقيقة بارتي إلى ربع نهائي بطولة ميامي 0:37 دقيقة المعز علي: أتطلع للتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز 0:54 دقيقة مانشستر سيتي يؤكد رحيل سيرخيو أغويرو عن صفوفه 0:39 دقيقة بايل يؤكد استعداده لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي 0:38 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي سيمثّل تجربة لعودة الجماهير 2:48 دقيقة مصر تهزم جزر القمر برباعية وتضمن الصدارة 0:46 دقيقة قطر تتنازل عن استضافة خليجي 25 للعراق 15:57 دقيقة سانشيز يتحدث عن مواجهة العنابي لمنتخب إيرلندا 2:34 دقيقة اهتمام خاص بمباراة الجزائر وبوتسوانا