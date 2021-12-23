المحكمة العليا الإسبانية تبرئ بيكيه December 23, 2021 15:12 0:46 دقيقة ألغت المحكمة العليا الإسبانية حـكم محكمة من الدّرجات الدنيـا يقضي بدفع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه مبلغ مليونين ومائة ألف يورو لمصلحة الضّرائب الإسبانيّة. تقارير إخبارية برشلونة جيرارد بيكيه -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة المحكمة العليا الإسبانية تبرئ بيكيه 1:11 دقيقة بلجيكا والمغرب والجزائر وقطر الأبرز في تصنيف فيفا 6:32 دقيقة الحداوي يتحدث عن قائمة منتخب المغرب 0:42 دقيقة تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد 0:44 دقيقة استدعاء الزلزولي لقائمة منتخب المغرب 3:38 دقيقة التعادل يحسم مباراة لوريان أمام باريس سان جيرمان 3:28 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته للدوري الإسباني 5:30 دقيقة ليفربول يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة 0:19 دقيقة وفاة لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي 0:31 دقيقة تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة