المؤتمر الصحفي لنادي الريان عشية مواجهة السد من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 18:16 18:15 دقيقة أكّد كل من المدرب الفرنسي لوران بلان ونجم الفريق عبد العزيز حاتم أهمية حصد اللقب، وذلك في المؤتمر الصحفي لنادي الريان عشية مواجهة السد في نهائي كأس أمير دولة قطر على استاد الثمامة المونديالي. مقابلات لوران بلان الريان كأس أمير دولة قطر عبد العزيز حاتم نهائي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 18:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الريان عشية مواجهة السد 0:53 دقيقة كونتافيت إلى ربع نهائي كأس الكرملين 2:22 دقيقة تعرف على التصنيف الجديد للمنتخبات 0:57 دقيقة دعوة الجماهير لاصطحاب "قحفياتهم" إلى استاد الثمامة 0:44 دقيقة تشافي يعبّر عن إعجابه باستاد الثمامة المونديالي 1:06 دقيقة الكاميرون بصدد وضع اللمسات الأخيرة 0:31 دقيقة التونسي مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب موريتانيا 1:05 دقيقة ميندي حارس مرمى تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:31 دقيقة وست هام يبحث عن مواصلة التألق في الدوري الأوروبي 2:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو ومرسيليا