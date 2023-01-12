وحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام فإنه تم تداول إسمي كل من أوسكار غراو المديرِ العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان غوميز بونتي بصفتهما متورطين في قضية تسريب عقود ميسي وبيكيه وكان تسريب عقد ميسي بمثابة ضربة موجعة للاعب قبل أشهر من مغادرته صفوف البارسا.
الكشف عن أسماء شخصيات متورطة في قضية تسريب عقدي ميسي وبيكيه مع برشلونة
وحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام فإنه تم تداول إسمي كل من أوسكار غراو المديرِ العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان غوميز بونتي بصفتهما متورطين في قضية تسريب عقود ميسي وبيكيه وكان تسريب عقد ميسي بمثابة ضربة موجعة للاعب قبل أشهر من مغادرته صفوف البارسا.
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