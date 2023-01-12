وحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام فإنه تم تداول إسمي كل من أوسكار غراو المديرِ العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان غوميز بونتي بصفتهما متورطين في قضية تسريب عقود ميسي وبيكيه وكان تسريب عقد ميسي بمثابة ضربة موجعة للاعب قبل أشهر من مغادرته صفوف البارسا.

