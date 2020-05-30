القميص الأصفر وأهميته الكبرى للجماهير البرازيلية من قبل beIN SPORTS May 30, 2020 15:12 3:34 دقيقة لطالما اشتهر المنتخب البرازيلي لكرة القدم بقميصه الأصفر عبر سنوات طويلة لكن هذا اللون المميز بدأت الجماهير بارتدائه بعيدا عن الملاعب كلٌ لسبب خلال أحداث سياسية في الفترة الأخيرة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا باتريسيا لوبيس. -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة قيمة باريس سان جيرمان المالية تشهد قفزة كبيرة 3:34 دقيقة القميص الأصفر وأهميته الكبرى للجماهير البرازيلية 0:38 دقيقة الحكومة السويدية تسمح باستئناف المسابقات الرياضية 0:54 دقيقة جيرارد في الـ40: هدية الدوري من ليفربول 0:32 دقيقة موراي يعود إلى ملاعب التنس 2:14 دقيقة سالزبورغ يدشن عودته بالفوز بكأس النمسا 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ