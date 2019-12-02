وأسهم أكرم عفيف بشكل كبير في فوز منتخب قطر ببطولة كاس آسيا التي جرت أوائل السنة الحالية في الإمارات، كما لعب دوراً مؤثراً في وصول فريقه السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء إعلان اسم أكرم عفيف كأفضل لاعب في آسيا لسنة 2019 خلال حفل للاتحاد الآسيوي أقيم في هونغ كونغ ليخلف مواطنه عبد الكريم حسن ويبقي الجائزة بحوزة النجوم العرب بدءاً من 2014 حين نالها السعودي ناصر الشمراني وتلاه الإماراتيين أحمد خليل 2015 وعمر عبد الرحمن 2016 ومن ثم السوري عمر خريبين 2017.



وأصبح أكرم عفيف (23 عاماً) أفضل لاعب في آسيا متفوقاً على حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند (بيرسبوليس) والمدافع الياباني تومواكي ماكينو (أوراوا)، واعتبر الكثير أنّه يستحق اللقب خاصة وأنّه كان أفضل صانع ألعاب في كأس أمم آسيا التي توّجت بها قطر لأول مرة في تاريخها.

وتغيّب أكرم عفيف عن حفل الجوائز بسبب التزامه مع منتخب قطر في بطولة كأس الخليج، إذ ينتظر أبطال آسيا مباراة مصيرية أمام الإمارات في صراع التأهل إلى الدور نصف النهائي.

#أكرم_عفيف أفضل لاعب في آسيا للعام 2019

الف مبروك لقطر وكل التوفيق لك وللاعبين في مباراة اليوم #أكرم_الأفضل_في_اسيا @akramafif_ pic.twitter.com/j76U0FPWwk — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 2, 2019

وقال أكرم عفيف في تصريح مصوّر: "أحب أن أشكر الاتحاد الآسيوي على التكريم، كما أشكر جميع من ساعدني للفوز بهذه الجائزة سواء في المنتخب القطري ونادي السد، مثمناً دور الزملاء من اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية".