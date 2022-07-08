القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني من تهم تتعلق بالاحتيال من قبل AFP July 8, 2022 11:37 0:37 دقيقة برّأ القضاء السويسري الجمعة رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الإدارية. تقارير إخبارية ميشال بلاتيني جوزيف بلاتر -آخر الفيديوهات 4:03 دقيقة سوريا بطلة لغرب آسيا لألعاب القوى للشباب والشابات 1:11 دقيقة ساو باولو يبلغ ربع نهائي كوبا سوداميريكانا 0:41 دقيقة موراتا يعود إلى أتلتيكو مدريد 0:39 دقيقة إستوديانتيس إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 0:37 دقيقة القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني 2:03 دقيقة يوفنتوس يدخل الميركاتو بطموحات كبيرة 0:44 دقيقة أوريغي يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى ميلان 3:25 دقيقة مرسيليا يعود إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 0:25 دقيقة شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان 0:38 دقيقة برشلونة ينتظر رد بايرن بشأن ليفاندوفسكي