وسيتولى الأرجنتيني ميغيل غاموندي الإشراف على الإدارة الرياضية للنادي.

وكان النادي المغربي انفصل منتصف كانون الثاني/يناير الحالي عن مانولوفيتش بالتراضي بعد إشرافه لستة أشهر على تدريبه، معلناً في نفس الوقت قدوم المدرب غاموندي الذي سيتولى مهمة "مشرف عام".

وسبق لديسابر (43 عاماً) تدريب الوداد البيضاوي بين 2016 و2017. كما سبق له أن أشرف على أندية إفريقية أخرى في مصر والجزائر وتونس، فضلاً عن تدريب المنتخب الأوغندي وقيادته في نهائيات كأس إفريقيا مصر 2019.

ويتصدر الوداد البيضاوي حالياً ترتيب الدوري بعد 13 مرحلة بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان، إثر فوزه الاثنين على أولمبيك آسفي (2-1) في مباراة مؤجلة بملعب الأخير.

كما يحتل الوداد البيضاوي المركز الثاني في المجموعة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي) من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بست نقاط بعد أربع جولات، متخلفاً عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بأربع نقاط، ومتقدماً بالفارق ذاته عن اتحاد الجزائر الجزائري الذي يستضيفه الجمعة في الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة.