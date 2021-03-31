الـ"فيفا" يوافق على تأجيل الجمعية العمومية لنادي المريخ من قبل beIN SPORTS March 31, 2021 15:34 1:01 دقيقة وافق الاتحادُ الدوليُ لكرة ِ القدم "فيفا"، على تأجيل الجمعيةِ العمومية لنادي المريخ السوداني، التي كان محدداً لها يومَ 27 مارس، إلى موعد يحددُ لاحقاً. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المريخ السوداني -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة سوريا: تفاؤل رغم النتائج السلبية 1:01 دقيقة الموافقة على تأجيل الجمعية العمومية لنادي المريخ 0:42 دقيقة هنري مهتم بتدريب سيلتيك 0:43 دقيقة 600 يومٍ على إنطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:31 دقيقة إسبانيا من أجل الفوز والإقناع أمام كوسوفو 1:56 دقيقة المنتخب الألماني من أجل مواصلة حصد النقاط 2:45 دقيقة مدفيديف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي ميامي 1:29 دقيقة NBA: ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز 1:16 دقيقة دورة ميامي: بارتي بصعوبة إلى نصف النهائي 5:54 دقيقة بلجيكا تعود للانتصارات بثمانية في مرمى بيلاروسيا