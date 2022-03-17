الغرافة والدحيل يتواجهان على لقب أغلى الكؤوس من قبل beIN SPORTS March 17, 2022 18:10 0:39 دقيقة على استاد خليفة الدولي، يتواجه فريقا الغرافة والدحيل، بحثا عن التتويج بكأس أمير دولة قطر. لقب أغلى الكؤوس سيمثل لأحد الفريقين إنقاذا للموسم، بعد أن ذهب لقب الدوري إلى السد. تقارير إخبارية الغرافة كأس أمير دولة قطر الدحيل -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة الغرافة والدحيل يتواجهان على لقب أغلى الكؤوس 0:33 دقيقة الخنيسي يعود إلى قائمة المنتخب التونسي 0:27 دقيقة الزلزولي يعزز صفوف المنتخب المغربي 0:33 دقيقة رين – ليستر في إياب ثمن النهائي 0:35 دقيقة أتالانتا من أجل العبور من بوابة ليفركوزن 2:31 دقيقة مباراة شيقة بين ليون وبورتو 2:57 دقيقة مواجهة مرتقبة بين وست هام وإشبيلية 3:15 دقيقة برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غلطة سراي 2:05 دقيقة دالاس يوقف انتصارات بروكلين 3:06 دقيقة نادال يتابع مسيرته المثالية وهاليب إلى نصف النهائي