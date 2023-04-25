افتتح يوسف المساكني التسجيل برأسيةٍ عند الدقيقة 12، وضاعف رافائيل ألكنتارا النتيجة بعد تحصل فريقه على ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 31، قبل أن يعود يوسف المسكاني ويسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة العربي وسجل أحمد سهيل الهدف الرابع من كرةٍ ثابتة لم يتمكن الحارس من التصدي لها عند الدقيقة 70، قبل أن يرفع عمر السومة غلة الأهداف بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 72، ليعود عمر السومة مرة أخرى ويسجل هدفه الثاني والسادس للفريق عند الدقيقة 82.

وقلص سيرجيو كارلوس النتيجة بتسجيله هدف السيلية الوحيد عند الدقيقة 85، وعاد بعدها المساكني ليبصم على هدفه الثالث والسابع للعربي.