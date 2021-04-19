وأوضح الخطاب أن الدعوى القضائية ستحاول التصدي للتهديدات بشأن استبعاد أنديتها ولاعبيها من البطولات الأخرى.

وذكر الخطاب أن الشركة المُمثلة تشعر بالقلق لرد الاتحادين الدولي والأوروبي على خطاب الدعوة هذا من خلال اعتزام تطبيق معايير عقابية لاستبعاد أي ناد أو لاعب مشارك من جميع مسابقاتهما.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات الرسمية تُجبرها على اتخاذ خطوات وقائية لتأمين نفسها ضد رد الفعل المعاكس، والذي لن يُعرض فقط الالتزام بالتمويل للخطر، بل سيكون بشكل كبير غير قانوني".

وجاء في الخطاب أن دوري السوبر حصل على تعهد ملزم من مؤسسة مالية بضمان تمويل المسابقة وأنديتها في حدود أربعة مليارات يورو أي قرابة الخمسة مليار دولار.