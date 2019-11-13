وسجل كل من سيدي سار (26) وحبيبو محمدو ديالو (29) ثنائية وصيف بطل افريقيا.

وفي مباراة أخرى، لحساب ذات المجموعة، دك منتخب غينيا بيساو شباك منتخب إسواتيني بثلاثية نظيفة.

ودوّن كل من جورجينهو (40) وبيكيتي (45) وجواو ماريو (76) أهداف منتخب غينيا بيساو.

