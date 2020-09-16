وذكرت الرابطة أن ألفَ مُشجعٍ سيَحضُرون كلَ مباراة، حسبما أوصت به السُلُطات الحكومية في خُطَتِها نحو إعادة الجماهير إلى المدرجات بصورةٍ أكبرَ اعتبارا من الأول من أكتوبر. واختارت الرابطةُ عشرَ مُبارياتٍ لتَجرِبَة الحُضور الجماهيري، منها ثلاثُ مباريات في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)

