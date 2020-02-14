متابعة: مازن الريس

واصل الزمالك المصري تعزيز أرقامه التاريخية بعدما صار ثاني أكثر فريق يرفع لقب السوبر الإفريقي بأربع نسخ إثر انتصاره على الترجي التونسي (3 - 1) اليوم الجمعة في المباراة التي استضافتها قطر.

وافتتح الزمالك التسجيل بضربة رأس من يوسف أوباما مع الدقيقة الثانية فقط قبل أن يدرك الترجي التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (54).



ورفض المغربي أشرف بن شرقي أن يخرج من اللقاء دون كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة بعدما اخترق دفاعات الترجي وسجّل هدفاً رائعاً (58).

وعاد بن شرقي للتألق مضيفاً هدف قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وواصل الحظ معاندته للترجي الذي خسر لقب السوبر للمرة الثانية توالياً والرابعة في مسيرته، فيما أصبح الزمالك ثاني أكثر فريق يتوّج باللقب (أربع مرات) خلف مواطنه الأهلي (ستة).



مباراة الزمالك والترجي التغطية الخاصة

هدف (90+1): بن شرقي يستغل اندفاع الترجي للتعديل ويسجل هدفاً يحسم فوز فريقه الزمالك.

(89) بن حمودة يسدد كرة خادعة يبعدها حارس الزمالك لركنية.

(86) الحكم يرفض تثبيت هدف التعادل للترجي وسط اعتراضات من لاعبي الفريق التونسي.

(80) محاولة جديدة من أوباما تنحرف عن المرمى.

(76) بن غيث يظهر مجدداً ويسدد خارج الشباك.

(70) أوباما يواصل تألقه ويرسل كرة قوية ينقذها بنشريفية ببراعة.

هدف (58): المغربي أشرف بن شرقي يعيد الزمالك للريادة بتسجيله هدفاً ثانياً رائعاً.

هدف (54): بن غيث يدرك التعادل من ركلة جزاء تمّ تثبيتها بعد العودة لتقنية الفيديو.

- انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

(42) الحظ يعاند الزمالك في آخر ثلاث دقائق بضياع فرصة إضافة الهدف الثاني في ثلاث مناسبات عقب تدخل الدفاع والحارس والفشل في وضع الكرة بالمرمى الخالي.

(33) الجزائري عبد الرؤوف بن غيث يرسل كرة مباغتة ينقذها حارس الزمالك أبو جبل على مرتين.

(25) سلاح التسديد من بعيد أحد خيارات الزمالك وكرة مصطفى تخطئ المرمى.

(20) بونسو كاد يباغت الزمالك بتصويبة من خارج المنطقة يبعدها الدفاع.

(16) مصطفى محمد يسدد كرة صاروخية تعلو مرمى الترجي.

(14) أول رد فعل من الترجي يأتي بتسديدة للغاني بونسو الذي فشل في إدراك التعادل.

هدف (2): بدون سابق إنذار يوسف أوباما يهز شباك الترجي مبكراً.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من الزمالك والترجي