وذكر النادي في خطابه أن لغة خطاب الاتحاد التي أشارت إلى وجوب إبلاغ الزمالك الاتحاد المحلي بموقفه في غضون ستين دقيقة أثار غضب الفريق المصري الذي أضاف في خطابه أن موقفه من المشاركة في كأس السوبر لن يتغير، وقد جاء سلفا على لسان رئيسه معتبرا أن النادي لن يشارك في مهزلة غير مسبوقة، ولا علاقة له بمشاركة لاعب في المباراة من عدمها، وأضاف أن قراره بعدم المشاركة عائد لضرورة احترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة لنادٍ على حساب باقي الأندية الأخرى.

