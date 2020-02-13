الزمالك - الطريق إلى السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS February 13, 2020 21:53 29:00 دقيقة يلتقي فريقا الترجي التونسي والزمالك المصري الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة على لقب طال انتظاره لكليهما في الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 29:00 دقيقة الزمالك - الطريق إلى السوبر الإفريقي 0:45 دقيقة مقابلة حصرية مع جوزيه مورينيو 0:17 دقيقة غوفان يغادر بطولة روتردام بهزيمته أمام سينر 0:27 دقيقة ساكاري تبلغ ربع نهائي بطولة سانت بطرسبورغ 0:31 دقيقة تسيتسيباس خارج بطولة روتردام 8:12 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مواجهة الترجي 9:48 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الترجي قبل مواجهة الزمالك 0:33 دقيقة الإتحاد السوري يتفق مع معلول لتدريب المنتخب الأول 0:52 دقيقة دفن كوبي براينت وابنته بعيدا عن الإعلام 0:35 دقيقة رسمياً: زياش إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي