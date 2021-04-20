

وجاءت استقالة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد على خلفية الجدل القائم بشأن مشاركة الشياطين الحمر في مسابقة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عن إقامتها يوم الأحد الفائت.

وجاء في بيان لنادي مانشستر يونايتد نشره في حسابه الرسمي على الإنترنت: "يعلن مانشستر يونايد اليوم أنّ الرئيس التنفيذي وودورد سيترك منصبه نهاية عاما 2021".

وتشهد البطولة التي كان من المقرر أن تنطلق الموسم المقبل جدلاً كبيراً وسط تقارير عن استعداد تشيلسي للانسحاب بعد أن أصدر سيتي بياناً بانسحابه من البطولة بشكل رسمي.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الأندية التي تخطط لبدء بطولتها الجديدة بالعقوبات رفقة لاعبيها في حال مشاركتهم بالبطولة المنفصلة عن مظلة الاتحاد القاري.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر تخطط لإطلاق بطولة جديدة حملت اسم دوري السوبر الأوروبي ويكون قوامها 20 فريقاً بدءاً من الموسم المقبل بحسب البيان الذي نشر الأحد.