البرازيلي جونيور إيدميلسون وضع الدحيل في المقدمة بهدف في الدقيقة الثانية.

نتيجة تعززت بعد دقيقة واحدة فقط عبر مواطنه إيدواردو رودريغيز (دودو).

الذي عاد ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة.

إيدميلسون عاد ليهزَّ شباكَ الوكرة في الدقيقة العاشرة وكذلك السادسة عشرة والتاسعة عشرة كذلك مختتما السوبر هاتريك.

وقبل انتهاء الشوط الاول بلحظات سجل الجزائري محسن بن يطو هدف الوكرة الوحيد.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة السبعين أضاف المعز علي الهدفَ السابع لأصحاب الضيافة.

وبعد دقيقتين فقط كان دودو على موعد مع هدفه الشخصي الثالث الذي اختتم به مهرجانَ أهدافِ الدحيل.

