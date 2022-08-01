الجماهير الإنكليزية تحتفي ببطلات أوروبا من قبل beIN SPORTS August 1, 2022 20:58 2:10 دقيقة في ساحة ترافال غار سكوير توافدت الآلاف من الجماهير الإنكليزية للاحتفال بمنتخب للسيدات عقب الفوز التاريخي في بطولة أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الألماني. تقارير إخبارية بطولة أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة الجماهير الإنكليزية تحتفي ببطلات أوروبا 0:51 دقيقة نيوكاسل يحاول ضم ماديسون من ليستر سيتي 2:50 دقيقة استقبال كبير للنجم الأوروغوياني لويس سواريز 4:52 دقيقة مفاجآة مدوية وسبعة أهداف في مباراة المرخية والسد 0:38 دقيقة المغربي طارق تيسودالي يغيب عن كأس العالم 0:55 دقيقة ألكاراث يواصل تقدمه في التصنيف العالمي 2:46 دقيقة فيخمان مدربة إنكلترا تواصل سطوعها التاريخي 0:45 دقيقة كوناتي يخضع لفحوص إضافية 0:26 دقيقة برشلونة يقدم لاعبه الجديد الفرنسي جول كوندي 1:10 دقيقة أستون مارتن يتعاقد مع بطل العالم السابق ألونسو