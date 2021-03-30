

وبادرت جمهورية أيرلندا بافتتاح النتيجة عبر جايمس ماكلين منذ الدقيقة (4) إلاّ أنّ "العنابي" عاد بقوة وتمكّن من انتزاع التعادل بواسطة محمد مونتاري (47).

واندرجت المواجهة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

يذكر أنّ قطر قد فازت في مباراتيها الأوليين أمام كل من لوكسمبورغ (1-0) وأذربيجان (2-1).

تشكيلة المنتخب القطري

📃| القائمة الأساسية و الاحتياط لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 أمام ايرلندا ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/I5F4JBgd34 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) March 30, 2021

تشكيلة جمهورية أيرلندا