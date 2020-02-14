الترجي يضع آخر اللمسات استعدادا لمواجهة الزمالك February 14, 2020 13:09 2:13 دقيقة اختتم الترجي التونسي تحضيراته لمواجهة الزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقية بالعاصمة القطرية الدوحة وكله عزم على التتويج باللقب الذي غاب عنه طيلة ربع قرن. تقارير إخبارية الترجي الرياضي التونسي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة الزمالك يعدّ العدّة لملاقاة الترجي 2:13 دقيقة الترجي يضع آخر اللمسات استعدادا لمواجهة الزمالك 0:30 دقيقة مباراة الترجي والزمالك | التغطية الخاصة 2:10 دقيقة أهم لحظات "سوبر 2018-2019" بين الترجي والرجاء 1:55 دقيقة سلتيكس يهزم كليبرز بعد التمديد 0:42 دقيقة برشلونة الإكوادوري يبلغ الدور التأهيلي الثالث 0:40 دقيقة إنديبندينتي الأرجنتيني يهزم فورتاليزا البرازيلي 0:42 دقيقة سانت إيتيان يصل نصف نهائي كأس فرنسا 29:00 دقيقة الزمالك - الطريق إلى السوبر الإفريقي 0:45 دقيقة مقابلة حصرية مع جوزيه مورينيو