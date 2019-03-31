وتقام المباراة الإثنين على ملعب عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الترجي المباراة كونه بطلاً للدوري في تونس، والبنزرتي لأنّه بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وذلك بعد اعتذار النادي الإفريقي، بطل المسابقة، والنجم الساحلي وصيفه.

ومن المرجح أن يحاول الترجي بروح قتالية تحقيق الفوز وإحراز اللقب بعد ضياع الكأس السوبر الإفريقي إثر خسارته أمام الرجاء 1-2.

وتقام مباراة الكأس السوبر لأول مرة بعد توقف استمر 18 عاماً (أقيمت آخر مرة عام 2001).

ويحصل بطل الكأس السوبر على مبلغ 100 ألف دولار مقابل 75 ألفا للوصيف.

ويحمل الترجي لقب النسخة الأولى (1960) بفوزه على الملعب التونسي 3-1، والأخيرة (2001) على حساب حمام الأنف 3-1 أيضا، بينما يعتبر الإفريقي، والترجي والملعب التونسي الأكثر تتويجاً باللقب (3 ألقاب لكل منها).