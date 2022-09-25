البنزرتي مدرباً جديداً لمولودية الجزائر من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 18:34 0:39 دقيقة عين مولودية الجزائر رسمياً التونسي فوزي البنزرتي مدرباً للفريق لموسم واحد. تقارير إخبارية مولودية الجزائر فوزي البنزرتي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة تولوز يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 0:48 دقيقة ريال يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة 1:01 دقيقة فيدرر يلتقي بالأطفال جامعي الكرات 1:49 دقيقة البلجيكي إيفينيبويل يواصل موسمه المتميز 3:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج فريق العالم بلقب كأس لايفر 2:39 دقيقة فيدرر: فريق العالم استحق الفوز 10:04 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً لمولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي