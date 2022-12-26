وتشهد أمسية هذا الاثنين لقاء نادي الكويت مع الميناء البصري في تدشين ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن مبارياتِ المجموعة الثانية للبطولة الخليجية.



في سياق متصل، قال أحمد المبرقع وزير الشباب و الرياضة العراقي إنّ البصرة تقترب من الجاهزية الكاملة لاستضافة كأس الخليج العربي، مؤكداً فرحة الجميع باحتضان العراق للحدث.

