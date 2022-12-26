وتشهد أمسية هذا الاثنين لقاء نادي الكويت مع الميناء البصري في تدشين ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن مبارياتِ المجموعة الثانية للبطولة الخليجية.
في سياق متصل، قال أحمد المبرقع وزير الشباب و الرياضة العراقي إنّ البصرة تقترب من الجاهزية الكاملة لاستضافة كأس الخليج العربي، مؤكداً فرحة الجميع باحتضان العراق للحدث.
البصرة تقترب من الجاهزية الكاملة لاستضافة خليجي 25
وتشهد أمسية هذا الاثنين لقاء نادي الكويت مع الميناء البصري في تدشين ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن مبارياتِ المجموعة الثانية للبطولة الخليجية.
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