البرتغاليون بكروا بالتسجيل عبر ديوغو كيروش بعد ثلاث دقائق فقط على الانطلاقة وأضاف ترينكاو الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد انقضاء السّاعة الأولى قبل أن يختتم فرانشيسكو كونسيساو ثلاثيّة البرتغال في الدقيقة 65، والتي تأهّلت بالعلامة الكاملة حيث ستضرب موعداً مع إيطاليا في ربع النهائيّ.

وفي المجموعة ذاتها تأهلت كرواتيا إلى ربع النهائي رغم خسارتها من إنكلترا بهدف لإثنين وحسمت صراع المركز الثاني والبطاقة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا وإنكلترا، لتضرب موعدا مع إسبانيا في دور الثمانية.

وحسم المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على نظيره الروسي بثلاثية محققا العبور إلى ربع النهائي.

منتخب الدنمارك افتتح النتيجة عبر ياكوب برون لارسن إثر عمل فردي رائع عند الدقيقة العاشرة. بعدها بدقيقة واحدة أضاف زميله أنديرس دريير الهدف الثاني من هجمة معاكسة، واختتم كارلو هولزي ثلاثية منتخب بلاده في الدقيقة التسعين لتتصدر الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة.

وانتزع المنتخب الفرنسي البطاقة الثانية في المجموعة ذاتها بالفوز على نظيرِه الأيسلندي بهدفين دون رد. ماتيو غيندوزي افتتح النتيجة عند الدقيقة السابعة عشرة، ثم أضاف أودسون إدوارد الهدف الفرنسي الثاني بطريقة فنية جميلة. وبهذا الفوز حجز المنتخب الفرنسي تذكرة العبور إلى ربع النهائي بست نقاط.

