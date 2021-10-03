البرازيل ثالثة كأس العالم لكرة الصالات من قبل beIN SPORTS October 3, 2021 20:55 1:01 دقيقة أنهى المنتخب البرازيلي مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة الصالات المُقامة في ليتوانيا في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الكازاخي بنتيجة 4-2. كرة الصالات -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة المنتخب القطري يصل البرتغال 0:46 دقيقة موغوروثا تفوز بلقب بطولة شيكاغو 0:49 دقيقة البرتغال تحرز لقب كأس العالم لكرة الصالات 1:01 دقيقة البرازيل ثالثة كأس العالم لكرة الصالات 1:42 دقيقة صلاح: "علي أن اشاهد هدفي في سيتي لكي أحكم عليه!" 3:23 دقيقة مرسيليا يواصل عروضه المخيبة 1:29 دقيقة كلوب يعترف بأفضلية سيتي في الشوط الأول 0:48 دقيقة غوارديولا سعيد بالتعادل 1:29 دقيقة محمد صلاح يضرب دفاع مان سيتي بهدف "مارادوني"!! 3:06 دقيقة ريال مدريد ينهزم أمام إسبانيول