وسيكون على رأس أولويات المدرب البالغ ِ ثلاثة وخمسين عاماً قيادةُ المنتخب إلى التأهل لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 علماً أنه سبق لميكالي قيادة منتخب البرازيل لتحقيق ذهبيته الأولمبية الأولى في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.