توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنكليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019.

وشكل بيكر مع فان دايك محورا أساسيا في الدفاع عن مرمى ليفربول، هو كان قد اختير أيضا أفضل حارس في الدوري الانكليزي حيث حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة، وأفضل حارس في أوروبا.

وتفوق أليسون على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.

وتسلم أليسون الجائزة خلال الحفل السنوي للفيفا الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وساهم أليسون بقدر هائل في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا كما قاد المنتخب البرازيلي للقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.