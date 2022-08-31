أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميًا تعيين وليد الركراكي مدرّبًا جديدًا لمنتخب "أسود الأطلس".

وسيخلف الركراكي (46 عامً) البوسني وحيد خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي الذي يعدّ العدّة للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأوقعت قرعة مونديال 2022 المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وجاء تقديم الركراكي من خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع.

وسيمتدّ عقد المدرب الجديد حتّى كأس العالم 2026.

وسبق للمدرب المغربي أن تولّى المقاليد الفنية لأندية الفتح الرباطي والوداد الرياضي المغربيين والدحيل القطري.

كما شغل منصب المدرب المساعد لمنتخب "أسود الأطلس" (2012-2013).