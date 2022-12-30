وشهد مقر مبنى الفيفا في سويسرا تنكيس علمه وكذلك أعلام جميع الدول الأخرى المنضوية تحت لوائه في جميع المرافق الخاصة بمبنى الهيئة المسيرة لكرة القدم في العالم، بعد وفاة الأسطورة بيليه. ومن المنتظر أن يتواصل تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

