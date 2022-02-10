جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الإيفوارية في بيان رسمي لها أنها ستستضيف البطولة بدلًا من الجزائر مطلع العام المقبل.

وجاء الإعلان على هامش بيان الحكومة حول زيارة فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي إلى كوت ديفوار، لتفقّد استعداداتها لاحتضان كأس أمم إفريقيا صيف العام المقبل.

هذا ولم يصدر عن الكاف أي بيان رسمي حول الموضوع.

وستُجرى البطولة القارية في الجزائر من 8 إلى 31 يناير 2023.

وكان من المفترض أن تقام منافسات "الشان" بين 10 يوليو و1 أغسطس 2022 في الجزائر بيد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرّر تأجيلها إلى مطلع العام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا.