وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " انعقد ظهر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعا تقييميا قدم فيه الإطار الفني للمنتخب الوطني أكابر وبحضور أعضاء المكتب الجامعي عرضا مفصلا يتعلق بفترة التحضيرات، والجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم FIFA قطر 2022™".

وأردف: "وتضمن العرض كذلك الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية وجملة المقابلات التي لعبها المنتخب من مارس 2022 الى الآن، كما قدم الناخب الوطني جلال القادري عرضاً تفصيلياً للمقابلات ضد الدنمارك، أستراليا وفرنسا وطريقة العمل في إعداد مختلف المباريات والتظاهرات وتقييم خاص للأداء وللنقاط السلبية والإيجابية المتعلقة بكل مباراة".

مضيفاً: "وفي نهاية هذا الاجتماع التقييمي، أعلن رئيس الجامعة أن السيد جلال القادري عبر عن رغبته في المغادرة نظراً لالتزامه المسبق بالاستقالة في صورة عدم الترشح للدور الثاني، إثر ذلك انعقد اجتماع المكتب الجامعي تم خلاله رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني أكابر استناداً للعقد الحالي المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يتواصل إلى حدود سنة 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الاختصاصات".

وجاء هذا القرار بعد تقييم فترة عمل القادري التي استمرت لـ9 أشهر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم.

يذكر أن المنتخب التونسي لم ينجح في عبور محطة دور المجموعات رغم جمعه لـ4 نقاط في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

