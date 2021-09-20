الاتحاد التركي يقدم مدرب المنتخب لوسائل الإعلام من قبل beIN SPORTS September 20, 2021 20:21 2:50 دقيقة قدم الاتحاد التركي لكرة القدم مدرب المنتخب الجديد الألماني شتيفان كونتس إلى وسائل الإعلام، والذي وقع على عقد يمتد لثلاثة أعوام، إذ سيفتتح مسيرته مع المنتخب التركي بمواجهة المنتخب النرويجي في تركيا مطلع الشهر المقبل. المنتخب التركي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الاتحاد التركي لكرة القدم شتيفان كونتس -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة تقارير - رودريغيز يقترب من الدوري القطري 1:19 دقيقة مباراتا لونس المقبلتين على ملعبه خلف أبواب موصدة 2:50 دقيقة الاتحاد التركي يقدم مدرب المنتخب لوسائل الإعلام 1:01 دقيقة توقعات بخوض السودان لمبارياته "البيتية" في مصر 3:31 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة الخامسة 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة السادسة 1:00 دقيقة انتهاء فرش عشب أرضية ملعب لوسيل 0:42 دقيقة لجنة الانضباط تجتمع لمناقشة أحداث مباراة لونس وليل 0:38 دقيقة برشلونة يواجه غرناطة ساعياً لمحو خيبته الأوروبية 0:45 دقيقة فيفا سيستشير الاتحادات حول قضية المونديال كل سنتين