وقال الاتحاد في بيان إن "العقد الذي يربط الاتحاد البرتغالي بفرناندو سانتوس وجهازه الفني سيستمر حتى عام 2024".

وأضاف البيان "خلال هذه الفترة، سيقود المدرب الوطني المنتخب في نهائيات كأس أوروبا 2020 (تأجلت إلى صيف 2021)، في التصفيات المؤهلة الى النسخة الثانية من دوري الأمم حيث سيدافع عن اللقبين اللذين حققتهما البرتغال بالإضافة إلى خوض التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر، ودوري الامم الاوروبية عام 2023 وكأس اوروبا 2024".

واستلم سانتوس تدريب منتخب البرتغال في أيلول/سبتمبر عام 2014 ونجح في قيادته إلى إحراز باكورة القابه الكبيرة بفوزه على فرنسا 1-صفر بعد التمديد الدولة المضيفة لكأس اوروبا 2016.

وأشار الاتحاد إلى أن سانتوس الذي قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ المنتخب.







