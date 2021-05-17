وكان مانشيني عُين على رأس الجهاز الفني للمنتخب منتصف شهر أيار/ مايو من عام 2018، وقاد الأتزوري في 30 مباراة حقق فيها 21 فوزاً مقابل 7 تعادلات وخسارتين.

وقاد مانشيني المنتخب لبلوغ اليورو 2020 برقم قياسي من خلال الفوز في المباريات العشر في التصفيات.

وتلعب إيطاليا في اليورو ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تركيا وويلز وسويسرا.

وكذلك قاد مانشيني إيطاليا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي سيواجه فيها منتخب إسبانيا..

وبهذا فإن مانشيني سيبقى على رأس الجهاز الفني للأتزوري كأس العالم FIFA قطر 2022™، وكأس العالم 2026، في حال تأهل إيطاليا للنهائيات.